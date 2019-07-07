Два исторических памятника Португалии внесены в Список всемирного наследия

БАКУ /Trend/ - В ходе 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Бакинском конгресс центре в Список всемирного наследия были внесены два исторических памятника Португалии.

Как сообщает в воскресенье Trend, сессия началась с обсуждения файла номинации о дворцовом комплексе "Мафра", предложенного Португалией. Была дана информация о том, что строительство историко-архитектурного комплекса завершилось в 1737 году.

Представители Азербайджана, Гватемала, Уганды, Туниса и других стан-членов Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО подчеркнули, что предложение было составлено верно. Отмечено, что дворцовый комплекс приведен в хорошее состояние, и подчеркнуто, что после включения в Список всемирного наследия комплекс будет еще лучше охраняться. Проект с учетом рекомендаций был принят.

Вторым вопросом, вынесенным на обсуждением стал религиозно-культурный объект в Португалии - святилище Бон-Жезуш-ду-Монти в городе Брага. Докладчик İCOSOM проинформировал о номинации и сказал, что в церкви, построенной шесть веков назад на вершине горы, и ее буферной зоне уже семь лет как продолжаются работы по восстановлению и консервации.

После обсуждения делегации стран-членов начали обсуждение. Представители Бразилии, Туниса, Зимбабве, Испании, Азербайджана, Танзании, Гватемали и других стран отметил важность оценки естественных условий святилища.

После того, как были учтены предложения делегаций, в проекте решения были внесены поправки. Затем было принято решение о включении памятника в Список всемирного наследия.

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