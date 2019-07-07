"Памятники древнего Пскова" внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Очередным вопросом, рассмотренным в ходе 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, стало внесение в Список всемирного наследия 10 церквей и храмов города Псков Российской Федерации, сообщает в воскресенье Trend.

На сессии был выслушан доклад İCOMOS по номинации "Памятники древнего Пскова". В докладе отмечалось, что правительством не принимаются достаточные меры по консервации в городе Псков.

Выступившие на обсуждениях представители Китая, Норвегии, Венгрии и других стран подчеркнули, что включение города Псков в Список всемирного наследия станет полезным с точки зрения охраны этого древнего города.

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