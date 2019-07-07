Завтра в Баку до 32 градусов тепла

7 июля 2019 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, ветер умеренный, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 21-23, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70, днем 45-50 градусов тепла.

На пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) ожидается умеренный северный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 23-24 градуса.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Днем в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди с грозами. В отдельных местах возможны ливень, град. Восточный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.

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