Каким видом транспорта чаще всего пользуются азербайджанцы?

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2019 года перевозчики в Азербайджане обслужили 791,1 миллиона пассажиров, что на 1,5 процента больше, чем за тот же период 2018 года.

Как сообщает в воскресенье Trend, 87,3 процента пассажиров были перевезены на автомобилях, 12,5 процента - на метро, а остальные - воздушным и морским транспортом.

690,4 миллиона пассажиров было перевезено автомобильным транспортом, который играет главную роль по объему перевозок в транспортном секторе, увеличившись на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

95,9 процента пассажиров воспользовались услугами автобусов, 4,1 процента - такси.

Количество пассажиров, пользующихся услугами метро, сократилось на 0,9 процента до 98,6 миллиона.

Воздушным транспортом перевезено 856,2 тыс. человек, что на 3,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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