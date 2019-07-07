Каким видом транспорта чаще всего пользуются азербайджанцы?

7 июля 2019 15:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2019 года перевозчики в Азербайджане обслужили 791,1 миллиона пассажиров, что на 1,5 процента больше, чем за тот же период 2018 года.

Как сообщает в воскресенье Trend, 87,3 процента пассажиров были перевезены на автомобилях, 12,5 процента - на метро, а остальные - воздушным и морским транспортом.

690,4 миллиона пассажиров было перевезено автомобильным транспортом, который играет главную роль по объему перевозок в транспортном секторе, увеличившись на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

95,9 процента пассажиров воспользовались услугами автобусов, 4,1 процента - такси.

Количество пассажиров, пользующихся услугами метро, сократилось на 0,9 процента до 98,6 миллиона.

Воздушным транспортом перевезено 856,2 тыс. человек, что на 3,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Баку до 32 градусов тепла
Общество 14:02
МВФ: Ненефтяной сектор Азербайджана вырастет на 2,8%
Бизнес 08:00
В Азербайджане закрылось предприятие выпускающее бройлерную продукцию
Бизнес 6 июля 15:45
Азербайджанская компания «SAB» выпустит новые виды молочной продукции
Бизнес 6 июля 15:15
Азербайджан – Латинская Америка: от начала активизации контактов к укреплению сотрудничества по разным направлениям
Точка зрения 6 июля 14:08
В Азербайджане будет отремонтировано 1500 километров железной дороги
Бизнес 6 июля 13:33
Лента новостей
США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию
США 15:20
Борис Джонсон получил поддержку главы МВД в борьбе за пост премьера Британии
Европа 14:50
"Памятники древнего Пскова" внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Общество 14:22
Завтра в Баку до 32 градусов тепла
Общество 14:02
Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179
В мире 13:45
Исторический центр Шеки и Дворец шекинских ханов включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Общество 13:35
Два исторических памятника Португалии внесены в Список всемирного наследия
Общество 13:24
В Баку презентацией номинаций продолжается работа сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО
Общество 12:48
Во Франкфурте-на-Майне эвакуируют 16,5 тыс. человек из-за бомбы Второй мировой войны
Европа 12:38