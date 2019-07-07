БАКУ /Trend/ - Образцы культурного наследия Италии и США внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает в воскресенье Trend.

В ходе пленарного заседания была рассмотрена представленная Италией номинация, связанная с холмами Просекко в регионах Конельяно и Вальдоббьядене.

В отчете представителя ICOMOS по данной номинации сказано, что с XIX века в этом культурном рельефе не строился ни один промышленный объект. Были учтены данные на прошлой сессии рекомендации, площадь охраняемого участка достигла 90 тысяч гектаров. Принятые меры дают основание включить номинацию в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Проект решения был принят без внесения серьезных изменений.

Затем на обсуждение была вынесена представленная США номинация "Архитектура XX века Фрэнка Ллойда Райта".

Был выслушан отчет, подготовленный ICOMOS. Было подчеркнуто, что стиль "органической архитектуры" известного архитектора Фрэнка Ллойда Райта оказал влияние на архитектуру не только в США, но и в мировом масштабе. После коротких обсуждений проекты был принят без изменений.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.