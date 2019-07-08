Меня очень радует оценка, данная ЮНЕСКО истории города Шеки - житель Шеки

БАКУ /Trend/ - Высокая оценка, данная истории города Шеки, меня, как жителя, очень радует, сказал в понедельник Trend шекинец Вугар Байрамов.

Житель Шеки отметил, что принятие этого шага означает популяризацию Шеки в мире: «ЮНЕСКО всегда уделяет внимание архитектурно-историческим заповедникам, культурным памятникам Азербайджана, и принятие последнего решения ЮНЕСКО является еще одним примером этого внимания, Шеки - один из древних городов Азербайджана, и я испытываю чувство гордости за оценку, данную городу со стороны ЮНЕСКО. Отныне о Шеки будут знать во всем мире, что, бесспорно, увеличит число туристов, которые приезжают в Азербайджан».

Отметим, что во время очередного заседания 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Бакинском конгресс-центре в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены Ханский дворец и исторический центр Шеки.

Напомним, что Шеки стал третьим объектом культурного наследия, включенным в Список Всемирного наследия после Ичеришехер и Гобустана.

В Центре Гейдара Алиева в Баку 30 июня состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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