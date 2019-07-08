Завтра в Баку местами возможны дожди

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня местами возможны дожди, умеренный северный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 40-50 процентов.

На северных и южных пляжах Абшерона умеренный северный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) также юго-западный ветер, температура морской воды - 23-24 градуса.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако к вечеру в некоторых местах ожидаются грозовые дожди, местами ливни, возможен град. Восточный ветер в отдельных местах временами усилится.

Ночью 21-26, днем 31-36, в горах ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла

Слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове преимущественно благоприятны для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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