Объявлены объекты культурного наследия Азербайджана, претендующие на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане еще много объектов культурного наследия, ожидающих признания в международном масштабе (Атешгях, мавзолеи в Нахчыване, исторические фортификационные сооружения на Каспийском побережье и др.), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство культуры.

Благодаря последовательной работе, проводимой азербайджанским государством, число образцов культурного наследия страны в списке ЮНЕСКО будет расти и впредь.

Отметим, что седьмого июля на проводимой в Баку 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО было принято решение, имеющее исключительное значение для древнего наследия и богатой культуры Азербайджана, а также авторитета Азербайджана, и в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены Ханский дворец и исторический центр Шеки. Исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом стал третьим объектом культурного наследия, включенным в Список Всемирного наследия после Девичьей башни и Дворца Ширваншахов в «Ичери Шехер» (2000) и наскальных рисунков Гобустана (2007).

Включение исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО – результат последовательной деятельности в ЮНЕСКО, а также особого внимания, уделяемого руководством страны этому вопросу. Этот успех – продолжение государственной политики, которую Азербайджан проводит с некоторых пор по сохранению объектов всемирного наследия, как в стране, так и за ее пределами.

Особое удовлетворение вызывает то, что историческое решение по Шеки было принято на сессии Комитета Всемирного наследия, проводимой в Баку.

Сам факт проведения 43-й сессии Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку доказательство признания и высокой оценки в международном масштабе заслуг Азербайджана в вопросе сохранения объектов всемирного наследия. Это событие укрепит международные позиции Азербайджана на культурно-туристической карте мира

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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