Исторический центр Шеки и Ханский дворец заняли свое достойное место - столичный житель

БАКУ /Trend/ - Включение исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей в Баку, радует меня, как столичного жителя, не меньше, чем шекинцев, потому что Шеки один из тех городов, куда каждый раз хочется ехать, и вновь и вновь видеть и восторгаться незабываемыми достопримечательностями этого благодатного края.

Об этом в понедельник сказала Trend жительница Баку, журналист Кямаля Сеидова.

По словам журналиста, будет непростительно приехать в Шеки и не посетить Верхний и Нижний Каравансарай, относящийся к XVIII веку, крепость «Гелерсен-горерсен», Албанскую церковь и другие достопримечательности этого замечательного города: «Поэтому считаю, что исторический центр Шеки и Ханский дворец заняли свое достойное место. Ведь Шеки – один из древних азербайджанских городов. Первое ханство было создано именно в Шеки в 1743 году Гаджи Челеби ханом, и просуществовало до 1806 года. В период ханства прогресс Шеки достиг высокого уровня, и ряд исторических памятников был построен именно в эти годы».

Сеидова добавила, что Ханский дворец – жемчужина азербайджанского исторического зодчества. Он был построен в 1763 году уже внуком Челеби хана – Гусейн ханом, и отличается своей уникальностью: «Шеки известен не только историческими памятниками, он подарил нам таких талантливых личностей, как известный философ, писатель и просветитель Мирза Фатали Ахундов, выдающийся писатель, сценарист и драматург Сабит Рахман, народный поэт Бахтияр Вагабзаде, незабываемый актер-комик театра и кино, народный артист Лютфали Абдуллаев, композитор Шафига Ахундова - первая женщина на Востоке, написавшая оперу, оператор и кинорежиссер, народный артист Расим Оджагов и многие другие выдающиеся личности».

Журналист напомнила, что Шеки расположен на «Великом Шелковом пути», поэтому был одним из основных городов, где производился шелк: «И опять «все пути ведут в Рим», т.е.. в Азербайджан и славный город Шеки, и в рамках девятого Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, проведенного 29 ноября 2014 года в Париже, в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО под названием был включен азербайджанский кялагаи».

Кямаля Сеидова подчеркнула, что Шеки – это любимый город и туристов: «Сегодня такие зоны отдыха как «Хан яйлагы», «Мархал», «Союгбулаг» и другие центры отдыха всегда переполнены туристами».

В заключение она добавила, что Шеки славится своей изумительной кухней, которую легко отличить от других регионов Азербайджана: «Не побоюсь сказать, что шекинская халва и шекинское пити давно завоевали себе всемирную славу, и будем надеяться, что когда-то и эти изысканные образцы национальной азербайджанской кухни будут включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО».

Отметим, что во время очередного заседания 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Бакинском конгресс-центре в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены Ханский дворец и исторический центр Шеки.

Напомним, что исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом стал третьим объектом культурного наследия, включенным в Список Всемирного наследия после «Ичери Шехер» и Гобустана.

30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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