МЧС Азербайджана обратился к населению (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с необходимостью соблюдения правил безопасности на пляжах, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство.

В информации говорится, что для приятного времяпровождения летом на пляжах каждый должен быть знаком с правилами безопасности. В частности, нельзя купаться в непредусмотренных для этого местах, заплывать за буйки, купаться в ветреную погоду, ночевать на пляже, являться на пляж в нетрезвом состоянии, не заниматься рыбной ловлей на пляже, плавать на других лодках и малых судах, кроме спасательной техники.

Дети не должны оставаться без присмотра взрослых на пляже, безоговорочно выполнять требования спасателей, и следовать указаниям предупреждающих знаков и щитов.

Следует также помнить, что долгое время находиться под палящим солнцем, входить в воду в темное время суток опасно. Время отдыха на пляжах от 09:00 до 20:00.

В случае опасности МЧС просит звонить по номеру 112.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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