В Баку обсудили различные документы по деятельности Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку на 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО между странами-членами и Комитетом всемирного наследия, совещательными органами обсуждался новый проект решения о протоколе сотрудничества, процессуальных правилах, сообщает Trend.

Главной темой обсуждения стало требование предоставить совещательным органами до 28 февраля последние данные по номинациям, которые будут вынесены на обсуждение на следующей сессии. Делегации выдвинули предложения для внесения дополнений в проект решения. Обсуждаемое решение было принято.

Вторым обсуждаемым проектом стали отчеты по Азии, Африке, группе арабских стран, государств Персидского залива, по Европе и Северной Америке. Первый отчет представил Китай. Докладчик рассказал о том, что необходимо посещать находящиеся под угрозой места в регионе Тихого океана, и проводить семинары.

Следом были выслушаны отчеты африканских стран и группы арабских страны и приняты без каких-либо замечаний. Докладчик по арабской группе подчеркнул, что был проведен мониторинг в связи с памятниками в Ливии, Сирии и Ираке, пострадавшими от военных конфликтов. В отчете по карибским странам и странам Латинской Америки были изучены последствия стихийных бедствий, произошедших в регионе, рассмотрены культурные объекты, входящие в группу риска.

В отчете по Европе и Северной Америке подчеркнуто, что они продолжили деятельность в соответствие с планом мероприятий, принятым на 39-й сессии. Затем секретариат был проинформирован о работе, проделанной в течение года. В связи с отсутствием поправок отчеты были приняты без обсуждений.

Следующий документ, подготовленный Комитетом всемирного наследия и совещательными органами, был посвящен совершенствованию процедуре исключения культурных сфер из списка. После того, как отчет был выслушан, представители Норвегии, Буркина Фасо, Азербайджана выразили свое мнение. Документ были принят безоговорочно.

Затем председатель заседания - министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев объявил очередной вопрос: была выслушана совместная презентация Комитета всемирного наследия с İCOMOS о прогресс в процессах по включению смешанных номинаций в список. Документ был принят с учетом предложений.

Последним представленным документом стал сборник политических документов Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Было сказано, что электронный вариант сборник был подготовлен при финансовой поддержке правительства Республики Корея. Сборник документов, подготовленный в двух вариантах, будет постепенно еще более усовершенствована. Затем документ был утвержден.

43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО продолжит свою работу 9-го июля.

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