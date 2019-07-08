В Сумгайыте стартовал молодежный проект «Летняя школа» (ФОТО)

8 июля 2019 23:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Сумгайыте стартовал традиционный молодежный проект «Летняя школа», организованный Главным управлением молодежи и спорта при поддержке Исполнительной власти Сумгайыта, сообщает Trend.

Говоря о проекте, начальник Главного управления Эльгюн Гумбатов отметил, что проект «Летняя школа» реализуется согласно Плану мероприятий Государственной программы «Молодежь Азербайджана в 2017-2021 годах» в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию Сумгайыта. Главная цель проекта, по его словам, формирование у молодежи национально-патриотических чувств, знакомство с регионами нашей страны, эффективная организация досуга. Он также отметил, что в первом туре «Летней школы», который проходит в живописном крае - Губинском районе, принимают участие наиболее отличившиеся активные молодые люди, представляющие различные сферы общества. Среди них победители различных спортивных и интеллектуальных конкурсов, олимпиад, фестивалей, а также волонтеры Центра «АСАН хидмят» и городского отделения Общества Красного Полумесяца. Гумбатов выразил уверенность, ребята интересно проведут время, расширят круг друзей.

Участники «Летней школы», ознакомились с неописуемой природой одного из красивейших и старинных районов страны – Губы. В рамках тура, который проходит в лагере «Панорама», ребята принимают участие в интеллектуальных играх, различных развлекательных программах, а также тренингах.

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