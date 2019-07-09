Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews

9 июля 2019 14:14 (UTC+04:00)

9 июля вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.

В новом номере газеты читайте: Дворец Шекинских ханов включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО; Azercosmos раскрыл доходы; BP раскрыла объемы инвестиций; Азербайджанские гребцы завоевали 7 золотых медалей в Италии и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 2 июля 15:08
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Общество 25 июня 16:01
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Азербайджан 20 июня 16:02
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
Азербайджан 13 июня 13:07
АМИ Trend и газета Azernews представлены на 71-м World News Media Congress и World Editors Forum в Шотландии (ФОТО)
Общество 1 июня 12:25
Thomson Reuters будет продвигать статьи газеты Azernews в мире
Общество 10 октября 2018 08:00
Лента новостей
Импорт пшеницы из Казахстана позволит грузинскому рынку увеличить поставки
Бизнес 14:44
Эльмар Мамедъяров: Важнейшая задача азербайджанской дипломатии - освобождение оккупированных земель и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома
Политика 14:44
Более тысячи человек погибли в боях вокруг ливийского Триполи
Арабские страны 14:39
Проект агрострахования в Азербайджане улучшит страховой рынок - депутат
Бизнес 14:37
Для детсадов Азербайджана разработан рацион питания - агентство
Общество 14:35
В Италии предлагают повысить до €1 млн штраф за несанкционированный заход в порты
Другие страны 14:32
YARAT представляет экспозиции Зади Ча "Дитя Магохалми и Отзвуки Творения" и Таус Махачевой "Шаривари"
Культура 14:31
Парвин Керимзаде: 43-я сессия Комитета всемирного наследия внесет свой вклад в дело охраны богатого культурного наследия нашего народа
Политика 14:23
Узбекская биржа разместит государственные ценные бумаги
Финансы 14:15