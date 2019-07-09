Средний медицинский персонал Центрального Таможенного Госпиталя проходит курсы усовершенствования в Группе Больниц Флоренс Найтингейл (ФОТО)

9 июля 2019 16:20 (UTC+04:00)

В рамках подписанного 3 мая 2019 года меморандума между Управлением Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета и Турецкой Группы Больниц Флоренс Найтингейл 2 медсестры и 2 медбрата Центрального Таможенного Госпиталя с 7 июля 2019 года сроком на 1 месяц начали проходить курсы усовершенствования.

Целью командировки старшей медсестры отделения Общей хирургии Центрального Таможенного Госпиталя Амалии Алиевой, старшей медсестры Родильного отделения и Кардиохирургии Атаи Новрузовой, медбрата отделения Анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии Симрана Мамедова и техника отделения Ангиологии, радиологии Джафара Джафарова является изучение современных методов, новшеств медицины в своих областях, совершенствование практических, теоретических знаний и применение их в Центральном Таможенном Госпитале.

В течение периода с 8 июля по 3 августа средний медицинский персонал, работая в Турецкой Группе Больниц Флоренс Найтингейл по своим направлениям, приобретет международный опыт, и одновременно пройдя обучение на факультете Среднего Медицинского Персонала Медицинского Университета Демироглу Билим повысит свои теоретические знания.

Отметим, что в рамках сотрудничества Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета и Турецкой Группы Больниц Флоренс Найтингейл предусмотрено регулярное участие врачей, медицинского персонала Центрального Таможенного Госпиталя на курсах усовершенствования Турецкой Группы Больниц Флоренс Найтингейл, планируется проведение взаимных научно-практических мероприятий, совместных научно-исследовательских работ и медицинских исследований.

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