Закир Гасанов встретился с главой представительства Красного креста в Азербайджане

9 июля 2019 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с завершающей исполнение своих полномочий главой представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Эленой Аймоне Сессера, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам взаимного сотрудничества между министерством обороны Азербайджана и МККК, деятельности, направленной на просвещение личного состава воинских частей, дислоцированных в прифронтовой зоне и гражданского населения, проживающего вблизи линии соприкосновения войск, в области международного гуманитарного права , а также по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Министр обороны выразил признательность Сессера за усилия в области развития отношений между Азербайджаном и международной организацией за период ее деятельности в Азербайджане, и пожелал ей дальнейших успехов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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