Библиотечно-издательское дело БГУ будет перестроено (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Эльчин Бабаев встретился с коллективами научной библиотеки и издательства «Бакинский университет» вуза. Говоря о текущей и перспективной программе деятельности университета, ректор подчеркнул, что библиотечное и издательское дело будет перестроен для стимулирования повышения качества преподавания и расширения исследовательской работы, сообщает Trend со ссылкой на БГУ. Отметив, что в области библиотечной работы в мире произошли серьезные изменения, Эльчин Бабаев указал на важность электронной библиотеки и внедрения новых подходов в этой области.

Ректор напомнил, что электронная библиотека является требованием современной эпохи, которая положила конец временной и пространственной зависимости людей в деле получения информации. В ходе встречи был обсужден режим двухсменной работы библиотеки для более эффективного использования её фондами студентами и преподавателями и подписка на научные издания.

Также обсужден вопрос обеспечения издательства «Бакинский университет» новым полиграфическим оборудованием и создания типографии более высокого качества.

Ректор Эльчин Бабаев выразил уверенность в том, что совместная работа коллектива по совершенствованию библиотечно-издательского дела и повышению стандартов принесет положительные результаты.

На мероприятии даны ответы на вопросы участников.

Отметим, что пройдут встречи ректора с коллективами и других структур БГУ.

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