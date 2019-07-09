"Азеришыг" осуществляет превентивные меры в связи с сильном ветре в южном регионе

9 июля 2019 23:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сильный ветер начался в южном регионе Азербайджана.

Об этом сообщил Trend глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

По словам Мустафаева, в Джалилабаде и Билясуваре наблюдается сильный ветер: предпринимаются превентивные меры во избежание перебоев в электроснабжении.

Он отметил, что в настоящее время горячая линия 199 работает 24 часа: "Если возникнет проблема в частном порядке, наши сотрудники готовы оперативно решить её"

(Автор: Самир Али)

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