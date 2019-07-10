В Азербайджане сдают экзамен учителя русского языка и информатики

10 июля 2019 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане уже третий день продолжается тестовый тур конкурса по приему на работу учителей, и экзамен сдают учителя русского языка и информатики, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования.

Экзамены продолжатся до 24 июля.

Напомним, что процесс приема учителей на работу состоит из четырех этапов (рассмотрение электронного заявления, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование).

На экзамене кандидатам будут даны задания по специальности, методике обучения, стратегии преподавания и логике.

Кандидаты, набравшие в этом туре проходной балл, смогут выбрать восемь вакантных мест. Размещение кандидатов на вакантные места будет проводиться по последовательности выбора, указанной в электронных заявлениях.

Набранные на конкурсе по приему на работу баллы действительны в течение двух лет.

В будущем учебном году эти кандидаты могут, не участвуя в конкурсе, сразу приступать к выбору вакансии.

Отметим, что следующие тестовые экзамены пройдут по английскому языку - 11-12 июля, биологии - 12-13 июля, географии - 13 июля, программе начальных классов - 15-18 июля, изобразительному искусству - 18 июля, физкультуре - 18-19 июля, математике - 19-22 июля, технологии - 22 июля, химии - 22-23 июля, азербайджанскому языку и литературе - 23-24 июля, азербайджанскому языку, русскому языку и литературе - 23 июля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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