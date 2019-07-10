В Баку выявлен еще один цех, функционирующий в антисанитарных условиях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Агентство пищевой безопасности Азербайджана поступила жалоба о несоблюдении жителем Баку требований санитарно-гигиенических и нормативно-технических правил, в цеху по переработке внутренностей крупного рогатого скота, расположенном по адресу улица Р. Рустамова Низаминского района, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

На основании поступившей жалобы в цеху был проведен мониторинг, и жалоба подтвердилась. Было установлено, что предприятие функционирует без прохождения регистрации в реестре пищевой безопасности, что санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние предприятия, расположенного вблизи жилых домов и точек общепита, неудовлетворительное. В цеху нет вентиляционной системы, и содержимое внутренностей животных сливается в канализацию, минуя стадию утилизации. Сотрудникам Агентства не были представлены ветеринарные справки, подтверждающие безопасность используемого сырья. В ходе мониторинга также выяснилось, что работники цеха не обеспечивались гигиенической униформой.

Работа цеха была прекращена.

Просьба к гражданам в случае обнаружения подобных негативных случаев звонить на call-center 1003 Агентства.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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