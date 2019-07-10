Мубариз Гурбанлы: Местные муниципалитеты, как отвечают за кладбища, так и управляют ими

10 июля 2019 15:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Распределение мест и другие вопросы, касательно кладбищ - исключительно, прерогатива муниципальной власти.

Об этом сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает в среду Trend.

Он сказал, что, согласно решению Кабинета министров, “О закладке и управлении кладбищами”, в полномочия комитета входит лишь ведение реестра кладбищь. Все остальные полномочия относятся к местным муниципалитетам.

Гурбанлы добавил, что местные муниципалитеты, как отвечают за кладбища, так и управляют ими.

«Иногда представители прессы обращаются к нашему комитету по разным вопросам касательно кладбищ, хотя места захоронений находятся в ведении местных муниципалитетов. Это безусловно верное решение, потому что кладбища должны управляться на местах, а не из единого центра.Это абсолютно логичный шаг», - заявил Гурбанлы

(Автор: Ильхама Исабалаева Текст: Турал Гараджаев Редактор:Ровшан Гусейнов )

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