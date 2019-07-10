В Баку завершилась 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (версия 2)

10 июля 2019 11:59 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку состоится последнее заседание 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. На Бакинской сессии было принято 45 решения, и в Список включены 29 образцов наследия, сообщает в среду Trend.

Открывая сессию, председатель оргкомитета, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев высоко оценил работу, проведенную в течение 10 дней.

Напомнив о том, что сегодня последний день сессии, министр сказал, что вчера была завершена работа по подготовке документов: «Сегодня будет заслушан отчет и принятие решений. Отчет состоит из двух частей. Еще раз напомню, что решения в отчете уже приняты».

Затем был заслушан краткий отчет. Было отмечено, что принятые решения были отредактированы, и что в ходе сессии было принято 45 решений и в Список включены 29 образцов наследия.

Выразив признательность правительству Азербайджана за высокий уровень организации сессии, проведенной в Баку, директор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Ресслер сказала, что за эти дни были приняты важные решения. Директор Центра высоко оценил активное участие в работе сессии всех членов комитетов, и подарил председателю Оргкомитета книгу с информацией о культурном наследии, включенном в Список Всемирного комитета ЮНЕСКО.

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