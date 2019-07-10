БАКУ /Trend/ - Меняется расписание пассажирского поезда Баку–Бёюк-Кесик–Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

В связи с отменой с 15 июля поезда номер 98/97 Баку-Агстафа-Газах-Баку, отбывающего из Баку, и с 16 июля - из Бёюк-Кесика, меняется расписание пассажирского поезда номер 666/665 Баку–Бёюк-Кесик–Баку.

Отправляться из Баку состав будет в 23:00, а прибывать в 06:30.

В Бёюк-Кесик поезд будет прибывать в 08:50, а отправляться в 20:20.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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