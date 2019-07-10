В Баку завершилась 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО (версия 3)

10 июля 2019 12:22 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку состоится последнее заседание 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. На Бакинской сессии было принято 45 решения, и в Список включены 29 образцов наследия, сообщает в среду Trend.

Открывая сессию, председатель оргкомитета, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев высоко оценил работу, проведенную в течение 10 дней.

Напомнив о том, что сегодня последний день сессии, министр сказал, что вчера была завершена работа по подготовке документов: «Сегодня будет заслушан отчет о принятии решений. Отчет состоит из двух частей. Еще раз напомню, что решения в отчете уже приняты».

Затем был заслушан краткий отчет. Было отмечено, что принятые решения были отредактированы, и что в ходе сессии было принято 45 решений и в Список включены 29 образцов наследия.

Выразив признательность правительству Азербайджана за высокий уровень организации сессии, проведенной в Баку, директор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Ресслер сказала, что за эти дни были приняты важные решения. Директор Центра высоко оценила активное участие в работе сессии всех членов комитетов, и подарил председателю Оргкомитета книгу с информацией о культурном наследии, включенном в Список Всемирного комитета ЮНЕСКО.

Представители Норвегии, Туниса, Анголы, Кубы, Буркина-Фасо, Кувейта, Кыргызстана, Бразилии, Уганды, Индонезии, Венгрии, Боснии и Герцеговины, Гватемалы, Австралии, Зимбабве, Китая и других стран высоко оценили работу сессии, выразив признательность Азербайджану – стране- хозяйке мероприятия. Было подчеркнуто, что принятые на сессии решения вносят вклад в сохранение мирового культурного наследия, и передаче их следующим поколениям.

Выразив признательность всем выступившим за искренние слова, председатель Оргкомитета Абульфас Гараев сказал, что в Бакинской сессии участвовало около 2500 представителей. За прошедший период были проведены серьезные обсуждения, рассмотрено 166 сфер и в список включены 29 образцов наследия.

Абульфас Гараев рассказал о значимости мероприятия, который провел Азербайджан, подчеркнув, что одним из основных направлений государственной политики страны, наряду с сохранением и пропагандой национально-духовных ценностей и культурно-исторического наследия, является оказание на международном уровне поддержки охране и защите всемирного наследия.

С этой целью Азербайджан после обретения независимости наладил тесное сотрудничество с ЮНЕСКО, внося свой вклад в работу этой международной организации.

В Азербайджане, который в 2013 году успешно провел восьмую сессию Межправкомиссии по сохранению нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, с такой же успешностью раз в два года при официальном партнерстве ЮНЕСКО проводится Всемирный межкультурный диалог.

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