В Баку завтра снизится атмосферное давление и усилится влажность

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем перейдет в умеренный южный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-24, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление снизится с 755 мм до 752 мм ртутного столба, относительная влажность составит 50-60 процентов.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем перейдет в умеренный южный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и западных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди, ветер восточный.

Ночью 20-25, днем 32-37, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

С завтрашнего дня и по вторую половину дня четверга атмосферное давление на Абшеронском полуострове опустится с 755 мм до 750 мм ртутного столба. На фоне умеренного юго-восточного и южного ветра ожидается повышение относительной влажности, что может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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