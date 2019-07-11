Завтра в Баку будет ветрено

11 июля 2019 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра без осадков, южный ветер вечером сменится порывистым северо-западным ветром, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 21-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 752 до 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 60-70 процентов.

На Абшеронских пляжах южный ветер вечером перейдет в порывистый северо-западный ветер

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в течение дня в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, местами ливни, возможен град. Западный ветер днем местами усилится.

Ночью 20-25, днем 32-37, в горах ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку температура снизится на 5-8 градусов
Общество 10 июля 15:57
В Баку завтра снизится атмосферное давление и усилится влажность
Общество 10 июля 14:15
Завтра в Баку преимущественно без осадков, до 35 тепла
Общество 9 июля 13:49
Завтра в Баку местами возможны дожди
Общество 8 июля 14:14
Завтра в Баку до 32 градусов тепла
Общество 7 июля 14:02
В субботу в Баку будет ветрено
Общество 5 июля 13:03
Лента новостей
Обнародована стоимость экспорта продукции турецкой оборонной промышленности в Азербайджан
Турция 14:13
Казахстан и Германия договорились о продлении срока сотрудничества по подготовке кадров
Бизнес 14:11
Мубариз Гурбанлы: Пропагандируя и распространяя исламские ценности, можно предотвратить религиозный экстремизм
Политика 14:09
Генштаб заявил об отказе США от переговоров о неразмещении оружия в космосе
Другие страны 14:01
Мубариз Гурбанлы: В Армении разрушены тысячи объектов тюркской и исламской культуры
Политика 13:54
Туркменистан обнародовал данные геологоразведочных исследований
Энергетика 13:43
Туркменистан объявил тендер по ремонту силовой турбины
Тендеры 13:43
Волшебное дефиле в Баку, или Когда любовь не знает границ (ФОТО)
Стиль 13:41
Новруз Мамедов: Инвестированные в экономику Азербайджана $2,8 млрд являются показателем позитивной динамики развития
Политика 13:41