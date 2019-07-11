Завтра в Баку будет ветрено

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра без осадков, южный ветер вечером сменится порывистым северо-западным ветром, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 21-25, днем - 30-35, в Баку ночью - 23-25, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 752 до 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 60-70 процентов.

На Абшеронских пляжах южный ветер вечером перейдет в порывистый северо-западный ветер

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в течение дня в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, местами ливни, возможен град. Западный ветер днем местами усилится.

Ночью 20-25, днем 32-37, в горах ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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