Обнаружены новые очаги наводнений на Большом Кавказе - Академия наук

12 июля 2019 09:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники эко-геоморфологического отряда «Туфандаг» института географии имени академика Г.Алиева Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) провели полевые исследования на южном склоне Большого Кавказа, сообщили Trend в НАНА.

Были выбраны маршруты исследования по трем главным и одному визуальному направлению с базой в деревне Тюнтюль Габалинского района.

Специалисты во время экспедиции наблюдали такие факты, как нарушение естественного равновесия в связи с ростом антропогенного воздействия на рельеф, ускорение в результате этого экзогенных процессов, а также подверженность рельефа изменениям различной степени. Кроме этого, в ходе расследований была установлена ускоренная деградация летних пастбищ, открытие новых очагов наводнений и увеличение их числа в связи с отступлением нижних границ ледников, а также значительное расширение прежних.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов. Редактор: Хазар Ахундов)

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