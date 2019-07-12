В Бакинском метро возникла проблема с механизмом дверей вагона

БАКУ /Trend/ - В Бакметрополитене возникла проблема с одной из дверей поезда, движущегося в направлении "Дарнагюль" - "Ази Асланов", сказал в пятницу Trend пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По словам пресс-секретаря проблема возникла в 07:59 по местному времени. "С одним из поездов, остановившемся на перроне станции "Иншаатчылар" возникла проблема с механизмом закрытия дверей. Проблема была устранена и поезд продолжил движение по линии. В связи с технической неполадкой в интервале движения поездов возникла пятиминутная задержка", - сказал Мамедов.

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