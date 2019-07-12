Джейхун Байрамов: В этом году ожидается объявление большего числа вакантных мест для учителей средних школ

12 июля 2019 12:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году ожидается объявление большего числа вакантных мест для учителей средних школ, чем в прошлом году.

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в пятницу Trend.

Министр напомнил, что с восьмого июля в Азербайджане проводится централизованный экзамен по приему на работу учителей. Они продолжатся до 24 июля: «В них ежедневно участвует в среднем около 3200 учителей».

По словам Байрамова, в этом году электронные заявления зарегистрировали более 56 тысяч учителей, что является рекордным показателем в сравнении с предыдущими годами.

Министр добавил, что сейчас во всех средних школах страны уточняется число вакантных мест: «В ближайшее время будут объявлены все вакантные места. Думаем, что в текущем году будет объявлено больше вакантных мест, чем в прошлом году. Учитывая число и конкуренцию кандидатов, ожидается, что вакантные места будут замещены на сто процентов».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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