Джейхун Байрамов: В Азербайджане мужчины стали чаще работать учителями

БАКУ /Trend/ - В средних школах Азербайджана преобладает число женщин-педагогов

Об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в пятницу Trend.

По словам министра, в сравнении с прошлыми годами, наблюдается рост числа мужчин, желающих рботать учителями. Но в краткосрочной перспективе, не приходится ожидать даже относительного баланса между педагогами женщинами и мужчинами».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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