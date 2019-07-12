В субботу в Баку сильный ветер, температура снизится

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью в отдельных местах полуострова возможны грозы, сильный северо-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-24, днем - 26-31, в Баку ночью - 22-24, днем - 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 751 до 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 50-55 процентов.

На пляжах Абшерона завтра сильный северо-западный ветер

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 23-24 градуса.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, в основном, в горных и предгорных районах временами будут идти дожди, возможны ливни, град. Порывистый западный ветер. Ночью 21-25, днем 31-36, в горах ночью 12-17, днем 18-23 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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