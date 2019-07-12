В Азербайджане начинается конкурс по прием на работу директоров школ

12 июля 2019 15:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 13 по 19 июля в Азербайджане будет проходить конкурс по приему на работу директоров государственных общеобразовательных заведений, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство образования.

Желающие принять участие в конкурсе должны пройти регистрацию на miq.edu.az/direktorlar .

На конкурс вынесено около 500 вакантных мест.

В конкурсе могут участвовать лица, имеющие высшее образование по педагогической специальности или управления, с педагогическим стажем не менее пяти лет (при наличии научной степени или научного звания - три года), и в настоящее время занимающиеся педагогической деятельностью в общеобразовательных школах.

Конкурс проводится в четыре тура - прием электронных заявлений, тестовый экзамен, собеседование и замещение на вакантные должности).

Проходной балл конкурса будет установлен с учетом результатов кандидатов на тестовом экзамене и количеством вакансий.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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