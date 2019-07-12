Для поступления в I классы школ Баку размещено свыше 45 тыс. запросов

БАКУ /Trend/ - По электронной регистрации (mektebeqebul.edu.az) в первые классы школ Баку размещено 45 395 запросов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление образования по городу Баку.

Информация предоставлена по состоянию на 09:30 часов.

Из них 42599 выбрали общеобразовательные школы, 2 796 – лицеи и гимназии.

Лица, по каким-либо причинам не сумевшим пройти электронную регистрацию, могут обратиться в Альтернативные центры регистрации, созданными в каждом административном районе Баку с целью помощи гражданам в вопросах регистрации заявлений в первый класс в электронной системе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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