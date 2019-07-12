БАКУ/Trend/ - Бакинское транспортное агентство предупредило водителей в связи с сильным ветром в столице, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство.
Агентство рекомендует всем участникам дорожного движения быть осторожными в связи с ветреной погодой.
"Просим пассажиров быть осторожными во время ожидания автобусов на остановках. Не садиться и не сходить с автобуса вне пункта остановки. Также эти правила должны соблюдаться на территориях центров транспортного обмена.
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и следовать дорожным знакам.
В связи с погодными условиями усилен контроль над столичными дорогами и инфраструктурой общественного транспорта", говорится в сообщении Агентства.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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