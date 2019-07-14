Мирзаджан Халилов: Современная история Азербайджана связана с именем общенационального лидера Гейдара Алиева

14 июля 2019 19:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Современная история Азербайджана связана с личностью общенационального лидера Гейдара Алиева, его огромной созидательной деятельностью.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Мирзаджан Халилов.

Халилов отметил, что с избранием великого лидера Гейдара Алиева руководителем Азербайджана 14 июля 1969 года республика вступила на путь развития. В то время, когда во всех сферах жизни Азербайджана царил глубокий упадок, Гейдар Алиев был избран первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана: «Начался большой поворотный этап в истории Азербайджана. Дальнейший ход исторического развития доказал, что Гейдар Алиев уже тогда начал строить сегодняшний, новый, независимый Азербайджан.

С гениальной прозорливостью, и глубоко все взвесив, он подготовил программы комплексного развития, обеспечивших продолжительное, динамичное и всесторонне развитие страны, которые сразу выполняться. Таким образом, в истории азербайджанского народа началась эпоха Гейдара Алиева. Гениальный сын азербайджанского народа, используя богатый экономический потенциал и экономические возможности Советского союза, вывел Азербайджан на путь прогресса, и всю свою жизнь посвятил родному народу. Еще тогда начав путь, ведущий республику к независимости, Гейдар Алиев своей дальновидной и прагматичной политикой, превратил Азербайджан в одну из передовых союзных республик».

Депутат добавил, что, вернувшись к власти в 1993 году, великий лидер создал независимый Азербайджан. И сегодня независимое Азербайджанское государство развивается на основе политики, определенной Гейдаром Алиевым.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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