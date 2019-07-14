Завтра в Азербайджане будет до 38 градусов тепла

14 июля 2019 13:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник будет без осадков, сообщает в воскрсенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 18-22, днем - 27-32, в Баку ночью - 19-21, днем - 30-32 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и снизится с 758 до 754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 45-55 процентов,

На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 21-22, на южных пляжах - (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) 22-23 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах ожидаются дожди, сопровождаемые молниями. Есть вероятность выпадения града на горных территориях. Будет дуть восточный ветер.

Ночью 19-24, днем 33-38, в горах ночью 9-14, днем 19-24 градуса тепла.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В воскресенье в Баку сохранится ветреная погода
Общество 13 июля 15:22
В выходные в Баку сохранится ветреная погода, осадков не ожидается
Общество 13 июля 12:55
С сегодняшнего вечера в районах Азербайджана ожидаются проливные дожди
Общество 13 июля 12:53
В субботу в Баку сильный ветер, температура снизится
Общество 12 июля 14:40
Завтра в Баку будет ветрено
Общество 11 июля 14:10
В Баку температура снизится на 5-8 градусов
Общество 10 июля 15:57
Лента новостей
Гейдару Алиеву принадлежат исключительные заслуги в том, что образование в Азербайджане достигло нынешнего уровня - министр
Политика 14:00
Седьмой самолет с элементами С-400 прибыл в Турцию
Турция 13:56
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
В мире 13:52
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3
Другие страны 13:48
На юго-западе Китая обнаружили древние захоронения эпохи бронзы
Китай 13:27
Глава МИД Великобритании о возможных последствиях провала переговоров по Brexit
Европа 13:15
Военно-космическое командование Франции разместят в Тулузе
Европа 12:49
На севере Афганистана произошел взрыв
Другие страны 12:26
В Испании восемь человек пострадали во время забега с быками
Европа 12:12