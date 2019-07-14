Стали известны личности пострадавших в результате инцидента в Шеки

14 июля 2019 16:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стали известны личности пострадавших в результате поломки ветви дерева на территории Дворца шекинских ханов, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство здравоохранения.

Как отмечается в сообщении министерства, в связи с происшествием в больницу обратились 19 человек. "Состояние четырех человек оценивается как тяжелое. Вертолеты МЧС готовы. Из столицы привлечены бригады высококвалифицированных врачей. В случае необходимости пострадавшие будут доставлены в столицу. Другим 15 пострадавшим была оказана первичная медицинская помощь. Их состояние нормальное", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших есть граждане России - Солтанова Севиндж (1940 г.), Солтанова Лачын (2004 г.), граждане Сирии - Сара Хасан (1998 г.), Фарик аль-Хасан (1952 г.), Мария аль-Хасан (2003 г.), Самира аль-Хасан (1965 г.), Галиа аль-Хасан (1988 г.) и граждане Азербайджана - Расулова Сабина (1983 г.), Мамедов Эльхан (1993 г.), Мамедова Сакина (1998 г.), Теймурова Валида (1995 г.), Агаев Фарид (1996 г.), Мамедов Илькин (1995 г.), Мамедова Земфира (1994 г.), Наиба Гусейнова (1968 г.), Джафарова Марьям (1961 г.), Нифталиева Кёнюль (1979 г.), Хасиева Ясемен (1970 г.), Агамалыева Хатира (1987 г.).

(Авторы: Ильхама Исабалаева, Самир Али)

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