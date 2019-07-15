Реконструкция дороги Баку-Шамахы завершится в будущем году (ФОТО)

15 июля 2019 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Реконструкцию автотрассы Баку-Шамахы планируется завершить в 2020 году, сообщил в понедельник Trend пресс-секретарь Госагенства автомобильных дорог Анар Наджафли.

По словам пресс-секретаря, в настоящее время расширяется 16-ти километровый участок магистрали.

«Участок от 101 до 117 километров (16 километров) дороги Баку-Шамахы будет четырехполосной при ширине проезжей части 15 метров и ширине каждой полосы 3,75 метра. В ходе работ по реконструкции ширина проезжей части дороги расширена от 7,5 до 15 метров. На этом отрезке дороги проведены работы по строительству двух автомобильных мостов через реку Аджыдере и Пирсаатчай. Протяженность трехпролетного моста через реку Аджыдере – 62,2 метра, через реку Пирсаатчай. – 1-7,2 метра», - сказал Наджафли.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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