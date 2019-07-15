В Азербайджане заявления подтвердили более 12 тысяч суббакалавров

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане свыше 12 тысяч суббакалавров подтвердили заявления для поступления в вузы без экзаменов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Прием электронных документов проводится по интернету до 17 июля текущего года на сайте ekabinet.dim.gov.az
В настоящее время электронные заявления подтвердили 12 109 суббакалавров. Участие в конкурсе бесплатно.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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