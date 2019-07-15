Завтра в Баку умеренная погода, до 33 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра без осадков, юго-западный ветер во второй половине дня сменится умеренный северо-западным ветром, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 21-24, днем - 29-33, в Баку ночью - 21-23, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 755 до 753 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона юго-западный ветер во второй половине дня сменится усиливающимся северо-западным ветром.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 22-23, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 23-24 градуса.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в отдельных горных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди, возможен град. Западный ветер днем временами в отдельных местах усилится.

Ночью 18-23, днем 32-37, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

На Абшеронском полуострове ожидаются спокойные, стабильные погодные условия, благоприятствующие метеозависимым людям.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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