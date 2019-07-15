Агентство пищевой безопасности Азербайджана проводит рейды против незаконного забоя скота (ФОТО)

15 июля 2019 15:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности провело очередные контрольные меры в Губинском и Хачмазском районах по пресечению незаконного забоя скота в местах, не соответствующих санитарно-ветеринарным и санитарно-гигиеническим требованиям, и на обочине дорог, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

Наряду с сотрудниками Агентства в рейдах участвовали сотрудники местной исполнительной власти и местных структурных подразделений МВД.

В ходе рейдов в некоторых пунктах забоя были обнаружены части туши животного неизвестного происхождения, на мясе не было ветеринарного клейма.

Владельцы незаконных пунктов по забою скота и продаже мяса были предупреждены о том, что забой и разделка скота должны осуществляться только специализированных местах, и мясо необходимо выставлять на продажу после лабораторных анализов.

Представители органов исполнительной власти снесли незаконно установленные приспособления для забоя скота.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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