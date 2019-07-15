В Азербайджане 2300 учителей подали документы по русскому сектору - замминистра

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в этом году 2300 кандидатов, обратившихся с целью получения работы учителя в общеобразовательных школах, подали документы по русскому сектору.

Об этом сказала замминистра образования Махаббат Велиева, сообщает в понедельник Trend.

По словам Велиевой, если число подавших документы по одному предмету азербайджанского сектора 2000 человек, то по русскому сектору – 40.

Замминистра добавила, что в прошлом году из 51 тысяч кандидатов обратившихся к конкурсу были допущены 46 тысяч человек: «В этом году к конкурсу допущены 48 204 человек из 54 687 обратившихся. Больше всего обращений поступило по преподаванию родного языка, английского языка и математики».

Напомнив, что до сегодняшнего дня были проведены тестовые экзамены по 10 предметам, замминистра подчеркнула, что проходной балл для желающих работать в Баку более высокий: «Проходной балл для школ Баку - 48».

Велиева отметила, что в прошлом году по экзамену в образовательную систему на постоянной основе были приняты 12 тысяч человек.

Напомним, что сегодня экзамен сдают кандидаты, желающие работать учителями в начальных классах.

Экзамены будут продолжены до 24 июля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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