Минэкологии Азербайджана и ООН обсудили проблему опустынивания

15 июля 2019 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана состоялась встреча с заместителем генсека ООН, генеральным секретарем Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ибрагимом Тиау, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минэкологии.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по проблеме опустынивания в Азербайджане, причинам, способствующим засухе, в том числе, уменьшению водных запасов, важности рационального использования воды и уменьшения водных потерь, обсуждены перспективы сотрудничества с Конвенцией в этой сфере.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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