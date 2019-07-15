Минэкологии Азербайджана и ООН обсудили проблему опустынивания

БАКУ /Trend/ - В министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана состоялась встреча с заместителем генсека ООН, генеральным секретарем Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ибрагимом Тиау, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минэкологии.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по проблеме опустынивания в Азербайджане, причинам, способствующим засухе, в том числе, уменьшению водных запасов, важности рационального использования воды и уменьшения водных потерь, обсуждены перспективы сотрудничества с Конвенцией в этой сфере.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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