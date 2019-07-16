"Азерсу" планирует завершить проект водоснабжения "Ени Гюнешли" до конца месяца

16 июля 2019 13:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проект, реализуемый ОАО "Азерсу" для улучшения водоснабжения жилого массива "Ени Гюнешли" в Сураханском районе, завершится до конца этого месяца, сообщил во вторник Trend глава пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

По его словам, в рамках проекта по центральной улице массива прокладывается новая магистраль.

«Больше половины линии уже проложена, и в настоящее время работы продолжаются в двух точках. По окончанию строительства магистрали она будет подсоединена к распределительной сети, и тем самым массив Ени Гюнешли будет круглосуточно обеспечен питьевой водой», - сказал Джабраиллы.

Отметим, что в соответствии с инвестиционным проектом 2019 года, в шести населенных пунктах Сураханского района идет строительство магистральных и распределительных линий.

Наряду с Ени Гюнешли, в поселках Бюльбюля, Амирджан, Зых, Гарачухур и Ени Сураханы вышеназванного района, в рамках поэтапно реализуемых проектов, будут проложены магистральные и распределительные линии протяженностью более 33 км, установлены счетчики.

С начала реализации проектов проложено около 20 километров труб. В итоге, бесперебойным снабжением питьевой водой будет обеспечено около 30 тысяч жителей Сураханского района.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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