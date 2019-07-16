В Азербайджане за непрохождение физлицами регистрации по месту жительства или месту пребывания налагается штраф

БАКУ /Trend/ - Главное управление паспортов, регистрации и миграции МВД Азербайджана распространило информацию о правилах «О регистрации по месту жительства и месту пребывания», сообщает во вторник Trend со ссылкой на МВД.

Правила приводится в соответствующей редакции.

«Регистрация по месту пребывания граждан Азербайджана осуществляется согласно закону «О регистрации по месту жительства и месту пребывания» и Положения о применении этого закона. Регистрация гражданина по месту пребывания проводится без выписывания с места проживания.

Гражданин, желающий более 60 дней временно жить вне места проживания, после возвращения в это место в течение семи дней (исключая дни отдыха, голосования, нерабочие праздничные дни), входя на сайт Главного управления паспортов, регистрации и миграции МВД, регистрируется по месту пребывания.

В случае отбытия гражданина с места пребывания соответствующий орган исполнительной власти выписывает его с места пребывания.

Нарушение законодательства о регистрации по месту пребывания приводит к административной ответственности по статье 563 Кодекса об административных проступках: не прохождение физическими лицами регистрации по месту жительства или месту пребывания либо несоблюдение ими правил прохождения регистрации и снятия с регистрации влечет вынесение предупреждения либо наложение штрафа в размере тридцати манатов.

Для временной регистрации по месту пребывания граждане, входя на сайт Главного управления паспортов, регистрации и миграции МВД www.bpqmi.gov.az, проходят регистрацию как физическое или юридическое лицо в разделе е-регистрации https://e-qeydiyyat.bpqmi.gov.az/login

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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