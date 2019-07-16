Картографированы археологические памятники в Карабахском регионе

БАКУ /Trend/ - Институт археологии и этнографии НАНА картографировал археологические, историко-архитектурные памятнике в Карабахском регионе, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Институт.

Археологические раскопки велись на территории поселения периода неолита Эмирли-3, расположенного в долине Хачынчай-Тертерчай, равнинной части Карабаха (Аран).

В результате раскопок было выявлено, что толщина культурного слоя на памятнике Эмирли-3, относящегося к периоду неолита, составляет примерно два метра. Образцы архитектуры представляют собой полуземляные и наземные строения круглой и овальной формы, возведенные из сырцового кирпича без примесей соломы. На территории памятника также ведутся и мультидисциплинарные исследования. Чтобы сделать точные выводы о климатических изменениях, которые происходили в период существования древнего поселения, и о влиянии этих процессов на образ жизни людей, из разных глубин были взяты образцы почв. Основываясь на эти образцы, в соответствующих лабораториях институтов Географии и Геологии и геофизики НАНА будут произведены палеонтологические анализы.

Археологические разведывательные работы велись также на освобожденных от оккупации территориях Физулинского и Джебраильского районов. В результате разведывательных работ были зарегистрированы и картографированы десятки археологических и историко-архитектурных памятников, относящихся к различным периодам. Обнаруженное экспедицией поселение Горадиз, относящееся к периоду неолита, было выбрано основным объектом исследования, на его территории были проведены топографические работы.

В будущем здесь планируется проведение широкомасштабных археологических раскопок.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

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