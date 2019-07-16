Утверждены учебные планы общеобразовательных учебных заведений Азербайджана на 2019-2020 учебный год

БАКУ /Trend/ - Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ об утверждении учебных планов общеобразовательных учебных заведений на 2019-2020 учебный год, сообщает во вторник Trend.

Согласно приказу, утверждены учебные планы для X-XI классов общеобразовательных учебных заведений, где организовано полное среднее образование в 2019-2020 учебном году и «Пояснения по учебным планам».

Отдел общего и дошкольного образования и финансовый отдел министерства должны распечатать учебные планы и своевременно передать их по местам, информационный отдел должен обеспечить публикацию этого приказа вместе с дополнениями в газете "Azərbaycan müəllimi" и на сайте министерства.

Осуществление контроля над выполнением приказа поручено заместителю министра Махаббат Велиевой.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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