Впервые в Азербайджане стартует программа «Онлайн волонтер»

БАКУ /Trend/ - Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при министерстве труда и социальной защиты населения готовится реализовать еще один проект, который станет первым в Азербайджане в рамках волонтерской программы DOST. В ближайшее время агентство приступит к реализации программы «Онлайн волонтер», сообщает во вторник Trend со ссылкой на минтруда.

Дома или в любом другом месте можно выполнять обязанности добровольца агентства DOST, для чего достаточно иметь компьютер, планшет или смартфон.

Программа также обеспечивает последовательность с точки зрения социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья и дает им возможность действовать, не выходя из дома.

Онлайн волонтеры будут выполнять задания в сфере образования, обучения, исследований, PR, консалтинга и др. Регистрация кандидатов начнется в ближайшее время.

Напомним, что в начале августа 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по усовершенствованию управления в сферах занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения.

Согласно указу, при министерстве труда и социальной защиты населения создается юридическое лицо публичного права "Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения" (далее Агентство DOST).

Указом установлено, что Агентство будет управлять центрами “DOST”, указанными в части три этого указа, осуществлять контроль и оценку их деятельности; полномочия по утверждению устава и структуры Агентства, определению размера уставного фонда, а также по реорганизации и ликвидации будет осуществлять Президент Азербайджана, полномочия в отношении других вопросов - министерство труда и социальной защиты населения.

Также, согласно указу, создаются центры “DOST”, которые будут обеспечивать осуществление услуг в сфере занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения, а также в других сферах в соответствии с направлениями деятельности министерства труда и социальной защиты населения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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