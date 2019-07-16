В ближайшие дни помидоры в Азербайджане подешевеют - эксперт

16 июля 2019 15:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни в Азербайджане снизятся цены на помидоры, сказал во вторник Trend эксперт-экономист Вугар Байрамов.

Отметив, что за последнюю неделю помидоры подорожали, эксперт объяснил это с поздним созреванием урожая на открытых площадях в связи с неблагоприятными погодными условиями.

По его словам, обычно, после того, как завершалось созревание помидоров в тепличных условиях, в продажу массово поступал урожай, поспевший на открытой почве.

В этом году, в связи с погодными условиями, сбор помидоров с открытых участков запаздывает, а с другой стороны завершился период выращивания помидоров в теплицах, что стало причиной подорожания.

«Поздний сбор урожая задерживает поставки на рынок.

Это приводит к сокращению предложения, что, в свою очередь, стало причиной повышения цен. В ближайшее время ожидается поставка на рынок помидоров с открытых участков, и предложение возрастет».

Он напомнил, что аналогичная ситуация наблюдалась и в 2017 году, когда цены выросли, а затем поставка на рынок помидоров с открытых площадей привела к снижению цен.

«Поэтому полагаем, что в ближайшие дни ожидается падение цен. Дальнейшее увеличение количества помидоров на рынке еще более понизит цены..

Байрамов также добавил, что в Азербайджане помидоры на открытых участках больше выращиваются в Хачмазском, Товузском и Газахском районах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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