В Азербайджане будет создана цифровая система по управлению территориями заповедников

БАКУ /Trend/ - Управление территориями заповедников в Азербайджане создаст цифровую информационно-коммуникационную систему, сообщает в среду Trend.

Это отражено в уставе Центра по управлению заповедниками Государственного агентства по туризму, утвержденному Кабинетом министров.

В соответствии с уставом, с учетом международного опыта в сфере управления территориям заповедников будут применяться научно-технические достижения.

Центр будет информировать население о своей деятельности, обеспечит создание сайта, размещение и постоянное обновление на нем общественной информации.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.