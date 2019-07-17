В Азербайджане будет создана цифровая система по управлению территориями заповедников

17 июля 2019 10:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Управление территориями заповедников в Азербайджане создаст цифровую информационно-коммуникационную систему, сообщает в среду Trend.

Это отражено в уставе Центра по управлению заповедниками Государственного агентства по туризму, утвержденному Кабинетом министров.

В соответствии с уставом, с учетом международного опыта в сфере управления территориям заповедников будут применяться научно-технические достижения.

Центр будет информировать население о своей деятельности, обеспечит создание сайта, размещение и постоянное обновление на нем общественной информации.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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