В Азербайджане будет создана цифровая система по управлению территориями заповедников

БАКУ /Trend/ - Управление территориями заповедников в Азербайджане создаст цифровую информационно-коммуникационную систему, сообщает в среду Trend.
Это отражено в уставе Центра по управлению заповедниками Государственного агентства по туризму, утвержденному Кабинетом министров.
В соответствии с уставом, с учетом международного опыта в сфере управления территориям заповедников будут применяться научно-технические достижения.
Центр будет информировать население о своей деятельности, обеспечит создание сайта, размещение и постоянное обновление на нем общественной информации.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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