Численность населения Азербайджана выросла на 0,3%

БАКУ /Trend/ - С начала 2019 года численность населения Азербайджана увеличилась на 31 676 человек или на 0,3 процента, составив 10 013 133 человек по состоянию на первое июня, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госкомстат.

В частности, 52,8 процента от общей численности населения составляют городские жители, 47,2 процента - сельские, из них 49,9 процента - мужчины, 50,1 процента - женщины.

Кроме того, в январе-мае этого года зарегистрировано 24 690 случаев смерти и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень смертности на каждые 1 000 человек населения снизился с 6,2 до 6,0.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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